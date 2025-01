Menos empregos privados que o previsto são criados em dezembro nos EUA

As empresas do setor privado dos Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado em dezembro, de acordo com a pesquisa mensal conjunta ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (8).

No mês passado, foram criados 122.000 empregos em nível privado, de acordo com a pesquisa. Os analistas esperavam a criação de 131.000 empregos, de acordo com a pesquisa de consenso, que foi compilada pelo site especializado Briefing.com.