Jornalista Cecilia Sala é libertada no Irã e volta à Itália

A jornalista italiana Cecilia Sala, presa em 19 de dezembro no Irã por “violar as leis” da República Islâmica, foi libertada e está sendo repatriada, anunciou o governo italiano nesta quarta-feira (8).

Meloni recebeu a mãe da jornalista na sede do governo em 2 de janeiro e falou com o pai dela por telefone.

A primeira-ministra “Giorgia Meloni expressa sua gratidão a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o retorno de Cecilia, permitindo que ela se reúna com sua família e colegas”, acrescentou o comunicado.

A repórter foi detida em Teerã durante uma estadia profissional com um visto de jornalista. As autoridades do país nunca explicaram os motivos exatos da prisão.

Sala, de 29 anos, estava presa em uma cela na prisão Evin, em Teerã.

Ela trabalha para o Chora Media, um site que publica podcasts, e também para o jornal Il Foglio.