Irã liberta jornalista italiana Cecilia Sala

Não foi possível determinar se Roma havia tomado uma decisão paralela sobre a detenção do empresário iraniano Mohammad Abedini, que foi preso em Milão em nome dos EUA dias antes de Sala ser presa no Irã.

O histórico do Irã de prender ocidentais como vantagem levou as autoridades italianas a acreditar que Teerã estava segurando Sala como moeda de troca para garantir a libertação de Abedini.

O Departamento de Justiça dos EUA havia solicitado sua extradição da Itália para que ele pudesse ser julgado por supostamente exportar ilegalmente tecnologia de drones dos EUA para o exército iraniano.

O Ministério da Cultura do Irã, que lida com o credenciamento de jornalistas estrangeiros no país, confirmou a libertação de Sala. As autoridades iranianas nunca disseram do que Sala foi acusado além de "quebrar as leis da República Islâmica". Fonte: Dow Jones Newswires