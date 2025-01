França seguirá permitindo que acompanhantes escolares usem véu islâmico

O novo governo francês do primeiro-ministro, François Bayrou, continuará permitindo que acompanhantes escolares e estudantes universitárias usem o véu islâmico, apesar da proposta de proibição do ministro do Interior.

De acordo com a porta-voz do governo, Sophie Primas, as declarações do ministro do Interior, Bruno Retailleau, do Os Republicanos (direita), são “sua posição pessoal e essa questão, que provavelmente não teria maioria no Parlamento, não será abordada pelo governo no atual estado de maioria parlamentar”.