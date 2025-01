Ex-presidentes se reúnem com opositor venezuelano González Urrutia no Panamá

Um grupo de ex-líderes latino-americanos e o presidente panamenho, José Raúl Mulino, reuniram-se nesta quarta-feira (8) no Panamá com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, dois dias antes da posse presidencial na Venezuela.

Mulino recebeu pela manhã González Urrutia no Palácio de las Garzas, a casa do governo, depois que o opositor visitou os Estados Unidos, onde na segunda-feira foi recebido pelo presidente Joe Biden.

Antes, ele havia viajado para Argentina e Uruguai.

Após as saudações, Mulino iniciou um encontro privado com o venezuelano, que também pretende se reunir nesta quarta-feira no Panamá com uma dezena de chanceleres latino-americanos, antes de viajar à República Dominicana.

González Urrutia denuncia a reeleição de Maduro como uma fraude e reivindica vitória nas eleições de 28 de julho.