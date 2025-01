Dinamarca está 'aberta ao diálogo' sobre cooperação com EUA no Ártico, afirma chanceler

A Dinamarca está "aberta ao diálogo" com os Estados Unidos para salvaguardar seus interesses no Ártico, afirmou nesta quarta-feira (8) o chanceler do país nórdico, após o presidente eleito Donald Trump não descartar o uso da força para tomar esse território autônomo dinamarquês.

O reino da Dinamarca, que inclui a Dinamarca continental, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, está "aberto a um diálogo com os americanos sobre como podemos cooperar, talvez até mais de perto do que já fazemos", afirmou Lars Løkke Rasmussen.