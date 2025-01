Deschamps deixará comando da seleção francesa após Copa de 2026

"Cumpri o meu tempo, com o mesmo desejo, com a mesma paixão para manter a seleção francesa no nível máximo, mas em 2026 está bem", explicou Deschamps.

Sob seu comando, a França foi campeã da Copa do Mundo de 2018 e da Liga das Nações da Uefa em 2021. Além disso, chegou à final da Eurocopa de 2016 e do Mundial de 2022.

Capitão da França campeã do mundo em 1998, Didier Deschamps é um dos três nomes do futebol a conquistar a Copa do Mundo como jogador e como treinador, junto com Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer.

- A hora de 'Zizou'? -

O anúncio da saída de Deschamps abrirá debate sobre seu sucessor e tudo aponta para a chegada de Zinedine Zidane para comandar os 'Bleus'.