Declarações de Trump sobre Groenlândia geram 'incompreensão' na UE, diz Scholz

As declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que não descartou o uso da força para tomar o território autônomo dinamarquês da Groenlândia, geraram "incompreensão" na União Europeia, afirmou nesta quarta-feira (8) o chefe do governo alemão.

"Em minhas conversas com nossos parceiros europeus, houve uma notável incompreensão no que diz respeito às atuais declarações dos Estados Unidos sobre o princípio da inviolabilidade das fronteiras", declarou o social-democrata Olaf Scholz, sem mencionar diretamente Trump.