Cinco momentos-chave da Venezuela de Maduro

O chavista Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), no entanto, neutralizou o Parlamento com uma onda de sentenças que anularam cada uma de suas decisões.

Novos protestos eclodiram em abril de 2017, com mais de 120 pessoas mortas em cinco meses.

Uma Assembleia Constituinte com poder absoluto - composta exclusivamente por representantes do chavismo - foi eleita em 30 de julho e assumiu as atribuições do Parlamento. Maduro afirmou que isso impôs a "paz".

A Constituinte antecipou a eleição presidencial para 20 de maio de 2018, boicotada pela maioria da oposição. Maduro venceu com 68% dos votos, em uma eleição com alta abstenção.