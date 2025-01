Barcelona vence Athletic (2-0) e vai à final da Supercopa da Espanha

A euforia 'blaugrana' contrastava com um Athletic que foi para o jogo sem as suas principais estrelas. Nico Williams começou no banco de reservas por precaução devido a dores no tornozelo e entrou no segundo tempo enquanto Oihan Sancet, lesionado, sequer foi relacionado.

O Barcelona começou melhor e deu o primeiro aviso aos quatro minutos com um chute de Raphinha que saiu por cima do gol. Pouco depois, o atacante brasileiro cobrou falta e o goleiro Unai Simón defendeu (9').

Mas na terceira tentativa o Barça abriu o placar. Em boa jogada coletiva, Alejandro Balde rolou para Gavi bater de primeira entre as pernas de Simón (17').