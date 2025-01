Alemães fazem revolução da energia solar em suas varandas

A quantidade atualmente é modesta, disse Sax, que admite estar "viciado" em checar as notificações do celular para ver a geração de energia. "Economizamos 79 euros (valor em 497 reais na cotação atual) desde que os instalamos em agosto”.

Flocos de neve caem suavemente sobre os painéis solares instalados na varanda do berlinense Jens Sax, que frequentemente verifica seu telefone para ver quanta eletricidade está sendo gerada.

Os números de instalação poderiam ser maiores porque o equipamento muitas vezes não é registrado, segundo Leonhard Probst, pesquisador do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar.

A consultora EmpowerSource calcula que existam três milhões de equipamentos ativos no país, incluindo alguns que não estão oficialmente registrados.

Isso é mais que o dobro do ano anterior e 10 vezes a quantidade de 2022.

As instalações em varandas ganharam força na Alemanha porque são mais baratas e mais fáceis de instalar do que os painéis fotovoltaicos no telhado.

A principal economia da Europa quer que 80% de seu consumo bruto de eletricidade seja renovável até 2030, em comparação com 59% em 2024. A energia solar foi responsável por 14,6% da eletricidade alemã no ano passado.