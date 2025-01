União Europeia acusa Rússia de usar gás como arma contra Moldávia

A gigante russa Gazprom anunciou em dezembro o corte do abastecimento à Moldávia em meio a uma disputa financeira com esta ex-república soviética com aspirações europeias.

A disputa sobre o montante da dívida com a Gazprom -- mais de US$ 700 milhões (R$ 4,25 bilhões) segundo a Rússia, mas de apenas US$ 9 milhões (R$ 54,6 milhões) segundo a Moldávia -- levou a empresa a fechar as torneiras desde 1º de janeiro.

O primeiro-ministro Recean denunciou recentemente que a Rússia quer "provocar instabilidade na região e, sobretudo, influenciar nos resultados das eleições parlamentares" da Moldávia, que acontecem no segundo semestre.

