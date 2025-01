Tempestade de vento turbinam incêndio florestal em Los Angeles e força fuga de moradores a pé

Um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores nesta terça-feira, 7, que fugiram a pé para um local seguro, com as estradas bloqueadas. Bombeiros correram para conter as chamas, enquanto uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia, espalhando o incêndio visto a quilômetros de distância.

Mais de 310 hectares foram queimados em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Monica, que abriga luxuosas mansões na costa oeste dos Estados Unidos. Moradores de Venice Beach, a cerca de 10 quilômetros de distância, relataram ter visto as chamas. Foi um dos vários incêndios na área.