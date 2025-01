Reeleição de Maduro é novo 'ponto de ruptura' na migração massiva da Venezuela

“Vou embora no dia 2 de fevereiro”, disse Ramos, uma enfermeira de 30 anos que vende roupas esportivas online para sobreviver.

O anúncio da reeleição do presidente Nicolás Maduro entre denúncias de fraude foi "o ponto de ruptura" para Susej Ramos, que faz as malas para deixar a Venezuela, um país que viveu um enorme êxodo migratório durante a última década.

Cansada de remar contra a maré em uma eterna crise política e econômica, ela vinha amadurecendo a ideia de migrar com seu irmão e se juntar aos mais de sete milhões de venezuelanos que deixaram seu país desde 2014, de acordo com estimativas da ONU.

As eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o líder da oposição Edmundo González Urrutia reivindicou a vitória sobre Maduro, foram o impulso final, “o ponto de ruptura”, diz ela.

“Parei de trabalhar como enfermeira porque os salários não servem para nada (...). Se você paga o aluguel, não come; se você come, não paga o aluguel”, lamenta. "Eu quero trabalhar para, você sabe, comprar uma casa, por exemplo".

“Minha tia mora na Flórida há 10 anos. Ela tem sua residência lá e já tomou as providências e me disse onde posso fazer o curso (para validar meus estudos como enfermeira)”, diz ela. “Como ainda não consegui, decidi ir para a Espanha por enquanto. Estou indo para Sevilha”.

Ramos irá para a Espanha, com a ideia de aguardar a papelada para se mudar para os Estados Unidos, onde planeja se estabelecer permanentemente.

- Motivação econômica -

A reeleição de Maduro foi rejeitada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por muitos países latino-americanos, em meio a temores sobre o impacto migratório do agravamento da crise.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, expressou preocupação com um possível aumento no número de migrantes venezuelanos que cruzam a perigosa Selva de Darién a caminho dos Estados Unidos.