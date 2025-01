Pauta especial da AFP: COP30 e os desafios e oportunidades da Amazônia

Com essa perspectiva, a AFP publica, a partir de 8 de janeiro, uma série de reportagens multimídia sobre alguns dos desafios e oportunidades da maior floresta tropical do planeta, após um ano sombrio de incêndios e secas.

Vítima e, ao mesmo tempo, solução para as mudanças climáticas, a Amazônia viverá um 2025 decisivo com a realização, em novembro, da COP30 em Belém.

Após servir uma cuia de açaí com dourado frito a um frequentador do mercado Ver-O-Peso, cartão postal de Belém, Sandra da Costa lava as mãos e comemora: "A reforma que a gente estava esperando há muito tempo saiu".

Mercado de carbono, o novo El Dorado da Amazônia brasileira?

Com a ajuda de um tubo metálico, um operário insere uma muda no solo. Dois passos adiante, ele coloca outra.

Na Amazônia Legal, parte da floresta tropical que se estende pelo território do Brasil, uma empresa recente de créditos de carbono com contratos valiosos com as gigantes Google e Microsoft, e apoiada pelo governo dos Estados Unidos pretende repetir este gesto milhões de vezes.