Papa nomeia pela primeira vez uma mulher para dirigir um 'ministério' no Vaticano

Brambilla, 59 anos, de nacionalidade italiana, foi nomeada prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, o “ministério” da Cúria (governo do Vaticano) responsável pelas ordens e congregações religiosas.

Segundo o Vatican News, o órgão de comunicação oficial do Vaticano, desde a eleição de Francisco, em 2013, e até 2023, a percentagem de mulheres em cargos na Santa Sé e na administração do Estado do Vaticano subiu de 19,2% para 23,4%.

No Estado da Cidade do Vaticano, o papa argentino já nomeou duas mulheres para altos cargos nos dez anos do seu pontificado: em 2016, Barbara Jatta, diretora dos Museus do Vaticano, e a irmã Raffaella Petrini, secretária-geral do Governatorato em 2022, cargo normalmente atribuído a um bispo.

No entanto, o último Sínodo, realizado no final de 2024, sublinhou a falta de visibilidade das mulheres na Igreja e na sua governança.