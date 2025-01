No Canadá, ex-dirigente do BoE considera concorrer para substituir Trudeau como premiê

Ex-dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) e ex-presidente do Banco do Canadá (BoC, em inglês), Mark Carney disse nesta terça-feira, 6, que está considerando concorrer pela liderança do Partido Liberal, após o primeiro-ministro, Justin Trudeau, renunciar nesta semana. "Vou considerar essa decisão em conjunto com minha família nos próximos dias", afirmou ele, em declaração enviada ao Financial Times .

Mark Carney é visto como um dos favoritos, com popularidade comparável a estrelas do rock. O economista com experiência em Wall Street foi o primeiro estrangeiro a servir como dirigente do BoE desde a sua fundação, em 1694.

A nomeação do canadense recebeu elogios bipartidários no Reino Unido, depois que o Canadá se recuperou muito mais rápido do que outros países da crise financeira de 2008 e Carney ganhou reputação de "regulador severo". No Reino Unido, Carney também se tornou conhecido por administrar o Brexit.

Entre outros concorrentes, a vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, também é uma das favoritas. As relações de Freeland com Trudeau decaíram, depois que o primeiro-ministro pediu que ela renunciasse ao cargo de ministra das Finanças. Um funcionário afirmou à Associated Press que ainda é cedo para fazer declarações, mas que Freeland falará com colegas esta semana para discutir os próximos passos.