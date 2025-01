Líderes europeus aumentam críticas a Musk por alegadas intervenções na política local

A pressão de líderes europeus contra a postura de Elon Musk vem crescendo nos últimos dias, na medida em que o bilionário, que fará parte do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sinaliza maiores intervenções na política da região. A recente polêmica teve como estopim a programação de uma live na rede social X com a líder do partido alemão AfD, Alice Weidel, nesta quinta-feira, 9.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que as "pessoas normais, as pessoas sensatas, as pessoas decentes são a maioria neste país", segundo um porta-voz, uma semana depois de o governo ter acusado o magnata de usar o seu o X para tentar promover os interesses de países distantes. "Agimos como se as declarações do senhor Musk... pudessem influenciar um país de 84 milhões de pessoas com inverdades, meias-verdades ou expressões de opinião. Este simplesmente não é o caso", acrescentou. Além de seu apoio à AfD, Musk chamou o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier de "tirano".