Grupo espanhol Sociedad Textil Lonia compra marca francesa Christian Lacroix

A inspiração de Lacroix é basicamente a França do século XVIII, embora com toques de rebeldia, como o que levou à saída da LVMH em 2005 para que a marca fosse vendida ao grupo americano Falic.

Seu ponto alto ocorreu na década seguinte, quando vestiu celebridades como Madonna, viciada em seus espartilhos no palco (durante a turnê “Reinvenção”, em 2004), ou a atriz Catherine Zeta-Jones, que se casou com o ator Michael Douglas usando um vestido Lacroix.

Nascido em Arles (sudeste da França) em 1951, Christian Lacroix criou sua própria marca de alta costura com a ajuda da gigante do luxo LVMH em 1987, após anos de treinamento e trabalho como estilista na Hermès, Guy Paulin e Patou.

“A alta-costura não serve para nada”, costumava dizer Christian Lacroix, aludindo ao aspecto menos comercial da confecção de roupas no estilo francês.

Lacroix finalmente jogou a toalha em 2010 para se dedicar principalmente ao teatro e à ópera, com uma incursão ocasional no mundo do pronto-a-vestir, por exemplo, com Dries Van Noten em 2019.

O grupo espanhol STL, com sede em Orense (Galícia, noroeste da Espanha), foi fundado em 1997 e afirma ter 600 lojas em 43 países e mais de 2.500 funcionários.