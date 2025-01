França e Charlie Hebdo relembram os ataques jihadistas de dez anos atrás

As autoridades francesas e a revista Charlie Hebdo recordam, nesta terça-feira (7), os ataques jihadistas que causaram uma dezena de mortes há dez anos, com eventos solenes em Paris e uma edição especial do semanário satírico com novas caricaturas sobre religião. As cerimônias serão marcadas "pela sobriedade, de acordo com os desejos das famílias" e "como todos os anos", indicou a Prefeitura de Paris.

A prefeita Anne Hidalgo "prestará homenagem às vítimas" na presença do presidente Emmanuel Macron e de vários ministros. Haverá eventos em frente à antiga sede da revista e em outros locais onde ocorreram ataques.

"Compartilhamos a dor dos nossos amigos franceses", declarou o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim. O Charlie Hebdo publicou uma edição especial de 32 páginas. Na capa, o semanário declara-se "inquebrável!", com o desenho de um leitor feliz sentado sobre um fuzil enquanto lê este periódico "histórico". Junto com a revista, nas bancas, vários jornais dedicam a sua capa ao décimo aniversário do ataque: "Liberdade, Liberdade Charlie!", é a manchete do Libération, enquanto o Le Figaro adverte que a França ainda está "sob a ameaça islamista" dez anos depois.

"A ameaça terrorista nunca esteve tão presente", afirma o ministro do Interior, Bruno Retailleau, na capa do Le Parisien, enquanto em La Croix a sombra de um lápis e uma borracha perfurada por uma bala formam um "10" na primeira página. - Ciclo de violência jihadista - Em 7 de janeiro de 2015, dois irmãos franceses de origem argelina, radicalizados e que prestaram juramento de fidelidade à Al-Qaeda, entraram na sede do Charlie Hebdo com fuzis de assalto, apesar das medidas de segurança, e dizimaram a redação.

Oito pessoas morreram nesse ataque, e outras quatro depois, até que a polícia matou os irmãos Chérif e Said Kouachi nos arredores de Paris. Durante nove anos, desde que o Charlie Hebdo publicou caricaturas do profeta Maomé em 2006, a revista viveu sob a ameaça islamista. No ataque sem precedentes de 2015, que causou consternação global, morreram o seu icônico diretor, o cartunista Charb, assim como duas lendas francesas dos desenhos animados, Cabu e Wolinski.

A violência jihadista iniciada pelos irmãos Kouachi causou outras mortes ao longo de dois dias de terror e perseguição policial, entre 7 e 9 de janeiro de 2015. Um policial e quatro clientes judeus de um supermercado kosher foram mortos em outro ataque separado, realizado por outro amigo jihadista dos irmãos Kouachi. Embora a França já tivesse sofrido ataques jihadistas durante décadas, a tragédia do Charlie Hebdo marcou simbolicamente o início de um ciclo particularmente mortal, com os ataques sangrentos de novembro de 2015 que causaram 130 mortes em Paris, principalmente na casa de festas Bataclan.