Filho de Trump chega à Groenlândia e pai fala em paz em meio a esforço para possuir área

O filho mais velho do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Groenlândia nesta terça-feira para uma visita privada que aumentou as especulações de que o novo governo americano poderia tentar assumir o controle do território dinamarquês rico em minerais que abriga uma grande base militar dos EUA.

Donald Trump Jr. pousou em Nuuk, capital do vasto e gelado território ártico que tem cerca de 57.000 moradores. Mininguaq Kleist, secretário permanente do departamento de relações exteriores da Groenlândia, disse à Associated Press que as autoridades foram informadas de que Trump Jr. ficaria por cerca de 4 a 5 horas no território.

Não houve pedidos da delegação de Trump Jr. para reuniões oficiais com representantes do governo. O governo da Groenlândia também não solicitou uma reunião com a delegação, disse.

Em uma declaração, o governo da Groenlândia disse que a visita de Trump Jr. aconteceria "como um indivíduo privado" e não como uma visita oficial e que representantes da Groenlândia não se encontrariam com ele. A Groenlândia é um território autônomo que faz parte da Dinamarca.