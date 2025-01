'Caso Olmo' coloca futuro econômico e esportivo do Barcelona em xeque

O futuro de Dani Olmo no Barcelona é incerto, apesar da luta do clube para inscrever o jogador, em um caso que ameaça esportiva e economicamente um dos grandes do futebol espanhol. Tal como aconteceu com outra contratação na última janela, o jovem Pau Víctor, o Barça foi impedido pela LaLiga de inscrever Olmo para a segunda parte da temporada por não ter conseguido cumprir com o 'fair play' financeiro até 31 de dezembro de 2024.

Em uma nova tentativa de reverter a situação, o Barcelona levou o caso ao Conselho Superior de Esportes (CSD), órgão independente do governo espanhol, mas devido aos prazos será muito difícil o clube obter a aprovação da licença federativa para que os jogadores disputem a Supercopa da Espanha nesta semana, pelo menos a semifinal de quarta-feira contra o Athletic Bilbao.

Em todo caso, os dois jogadores viajaram à Arábia Saudita, sede da competição. A situação de Olmo, contratado por 60 milhões de euros (R$ 380 milhões na cotação atual) junto ao RB Leipzig, colocou no olho do furacão o presidente do clube catalão, Joan Laporta, e grupos opositores pediram sua renúncia. - Como a situação chegou a esse ponto? -

No início da temporada, o Barcelona conseguiu inscrever de última hora Olmo e Víctor graças à regra que permite aos clubes destinar uma parte dos salários dos jogadores ausentes por lesões de longa duração para cumprir o 'fair play'. E a lesão do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen deu fôlego ao Barça... até o dia 31 de dezembro. Dois tribunais negaram na semana passada as medidas cautelares solicitadas pelo Barcelona para inscrever os dois jogadores para a segunda parte da temporada e o clube teve que vender a gestão de alguns camarotes do futuro Camp Nou, ainda em construção, por cerca de 100 milhões de euros (R$ 635 milhões) para cumprir o 'fair play' financeiro. O problema é que o negócio foi fechado três dias depois do prazo dado pela LaLiga e as entidades do futebol espanhol agora negam uma nova inscrição dos dois jogadores, já que a regra impede "que um jogador cuja licença seja cancelada possa, no decorrer da mesma temporada, obtenha licença no mesmo clube ao qual já estava vinculado".

O Barcelona considera, segunda a imprensa espanhola, que esta regra é obsoleta e que agora que conseguiu as receitas para resolver as questões de 'fair play' financeiro, deve poder reinscrever Olmo e Víctor. - Jogadores insatisfeitos - Segundo a imprensa espanhola, os dois jogadores se mostraram insatisfeitos porque o clube não conseguiu inscrevê-los novamente.

O técnico Hansi Flick também afirmou "não estar feliz" e o capitão da equipe, o uruguaio Ronald Araújo, declarou que o assunto é "de mau gosto" para os companheiros. Uma cláusula contratual permitiria a Olmo, de 26 anos, ficar livre no mercado e assinar por outro clube, segundo a imprensa, embora o jogador não pense nesta opção, apesar da possibilidade de ficar impedido de jogar até o final da temporada caso o Barcelona perca o caso. O cenário atual tampouco permite ao Barça emprestar os jogadores a outro clube por não ter as licenças federativas.