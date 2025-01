ONU alerta que mais de 30 milhões de pessoas precisam de ajuda no Sudão

Mais de 30 milhões de pessoas, metade delas crianças, precisam de ajuda no Sudão depois de vinte meses de guerra devastadora neste país do leste da África, alertaram as Nações Unidas nesta segunda-feira (6).

A ONU pediu 4,2 bilhões de dólares (25,8 bilhões de reais na cotação atual) para ajudar 20,9 milhões de pessoas no Sudão, de um total de 30,4 milhões, devido a "uma crise humanitária sem precedentes".