No Reino Unido, premiê condena 'mentiras e desinformação' em resposta a ataques de Musk

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou nesta segunda-feira, 6, "mentiras e desinformação" que, segundo ele, estão minando a democracia do Reino Unido, em resposta a uma enxurrada de ataques do empresário Elon Musk ao seu governo.

Nesta segunda-feira, ele publicou uma sondagem online para os seus 210 milhões de seguidores sobre a proposta: "A América deveria libertar o povo da Grã-Bretanha do seu governo tirânico."

Questionado sobre os comentários de Musk durante uma sessão de perguntas em um hospital perto de Londres, Starmer criticou "aqueles que estão espalhando mentiras e desinformação tão longe e tão amplamente quanto possível", especialmente os políticos conservadores da oposição no Reino Unido que ecoaram algumas das afirmações de Musk.

Musk costuma postar no X sobre o Reino Unido, retuitando críticas a Starmer e à hashtag TwoTierKeir - abreviação de uma afirmação infundada de que o Reino Unido tem um "policiamento de dois níveis", com manifestantes de extrema direita tratados com mais severidade do que manifestantes pró-Palestina ou Black Lives Matter. Fonte: Associated Press