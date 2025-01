Munique e Frankfurt têm voos cancelados devido a neve e gelo

Condições climáticas afetaram a operação de voos nos aeroportos de Munique, Frankfurt e Stuttgart neste domingo.A queda de neve e de chuva congelada afetaram as operações de três dos principais aeroportos da Alemanha e levaram ao cancelamento de parte dos voos neste domingo (05/01). "Devido às condições climáticas previstas, espera-se que as operações de voo sejam restritas e que voos sejam cancelados no domingo, 5 de janeiro, especialmente pela manhã", informou o Aeroporto de Munique em seu site. O Aeroporto de Frankfurt alertou sobre interrupções e cancelamentos semelhantes durante a manhã e aconselhou os viajantes a verificar o status de seus voos antes de se deslocarem até o aeroporto. Vários voos tiveram que ser cancelados em Frankfurt, incluindo partidas para destinos europeus famosos, como Paris, Veneza e Praga. Das 1.090 decolagens e aterrissagens planejadas durante o domingo, 120 foram canceladas, disse um porta-voz da operadora do aeroporto Fraport à agência de notícias alemã DPA. O Aeroporto de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, também registrou vários atrasos devido ao clima de inverno, embora a pista tenha sido liberada. Alguns aviões precisam ser descongelados antes da decolagem, atrasando os horários de partida. Visibilidade reduzida A agência de notícias alemã DPA citou um porta-voz do Aeroporto de Munique dizendo que a visibilidade reduzida devido à queda de neve levou a intervalos mais longos entre as decolagens e aterrissagens, e aeronaves também precisaram ser descongeladas. O serviço meteorológico alemão emitiu avisos de condições climáticas severas, especialmente na Baviera, onde se espera chuva congelante e gelo negro sobre pistas e avenidas. A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) também alertou que as condições climáticas estavam afetando algumas de suas operações. "O clima de inverno na área de #Frankfurt(M) está causando interrupções nos serviços de longa distância da Deutsche Bahn. Isso está levando a longos atrasos e cancelamentos parciais ou completos de trens", disse a DB em um post na rede social X. bl (dpa, DW)