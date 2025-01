Líderes da Alemanha, Reino Unido e França reagem a envolvimento de Elon Musk na política local

Os líderes da Alemanha, Reino Unido e França reagiram às declarações do bilionário Elon Musk sobre a política interna dos europeus e criticaram suas tentativas de interferir nos países. Musk, que insultou o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, foi criticado por espalhar mentiras e desinformações para causar crises. O magnata também agendou uma conversa com a líder do partido de extrema direita alemão Alternativa para Alemanha (AfD, na sigla original), Alice Weidel, na rede social X, a qual é dono, a um mês das eleições parlamentares da Alemanha. A conversa foi vista como apoio dele ao AfD, um partido anti-imigrante e que defende a proibição do Islã na Europa.

Em entrevista publicada no sábado, Scholz, que foi chamado de louco e imbecil por Musk no início de novembro, disse que as declarações do bilionário são "erráticas" e que o seu apoio ao AfD é mais grave que os insultos pessoais. "Na Alemanha, tudo está acontecendo de acordo com a vontade dos cidadãos, e não de acordo com as declarações erráticas de um bilionário americano", disse.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se juntaram às críticas nesta segunda-feira, 6. O premiê britânico, ex-chefe do Ministério Público, foi acusado por Elon Musk na semana passada de não agir contra um caso de exploração sexual na Inglaterra entre 1997 e 2013, que supostamente atingiu mais de 1,5 mil meninas. Nesta segunda, o bilionário voltou ao assunto no X. "Starmer ignorou repetidamente os apelos de um grande número de meninas e de seus pais, a fim de garantir a si mesmo apoio político. Starmer é absolutamente desprezível", escreveu. Questionado sobre os ataques, Starmer defendeu a sua carreira como chefe do Ministério Público, dizendo que tinha reaberto casos e apresentado as primeiras acusações contra uma rede de exploração asiática. Sem citar diretamente Elon Musk, ele disse que as críticas "ultrapassaram uma linha" e tiveram "o veneno da extrema direita". "Aqueles que espalham mentiras e desinformação não estão interessados nas vítimas, mas em si próprios", disse Starmer.

Macron, por sua vez, referiu-se ao apoio do magnata ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) durante uma reunião com ministros. "Há dez anos, se nos tivessem dito que o dono de uma das maiores redes sociais do mundo apoiaria uma nova internacional reacionária e interviria diretamente nas eleições, mesmo na Alemanha, quem o teria imaginado?", disse. Tentativa de influenciar a política Nos primeiros dias de 2025, Elon Musk assumiu um papel central na política global por meio de dezenas de postagens rápidas e frequentemente inflamatórias para seus 210 milhões de seguidores no X. Ele pediu a libertação de um radical britânico de extrema direita, pediu ao Rei Charles III a dissolução do Parlamento britânico e confirmou a conversa com a líder do partido alemão AfD.