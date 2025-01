João Fonseca, o trunfo do Brasil para vencer a França na Copa Davis

A joia carioca, de 18 anos e 113º no ranking mundial da ATP, disputará pelo terceira vez o torneio após fazer parte da participação inédita do Brasil na fase de grupos na temporada passada.

Promessa do tênis brasileiro, João Fonseca será o trunfo da equipe do Brasil para os Qualifiers 2025 da Copa Davis contra a França, no início de fevereiro, segundo a lista de relacionados divulgada nesta segunda-feira (6).

Em dezembro, ele se tornou o primeiro latino-americano a conquistar o título do Next Generation (ATP NextGen) e o segundo tenista mais jovem a conquistá-lo, atrás do italiano Jannik Sinner e à frente do espanhol Carlos Alcaraz.

No sábado, logo no início do ano, conquistou seu segundo troféu Challenger ao vencer o Canberra Open, da categoria 125.

Fonseca será acompanhado no torneio de simples por Thiago Wild, o brasileiro mais bem colocado no ranking (76º), e Matheus Pucinelli (300º), informou a Confederação Brasileira de Tênis em comunicado.