Japão pede explicações aos EUA após bloqueio de compra da US Steel

O Japão pediu explicações aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (6), depois do veto americano à compra da siderúrgica US Steel pelo grupo Nippon Steel, uma decisão que pode pôr em risco os investimentos japoneses no país.

"Eles têm que ser capazes de explicar claramente por que existe um problema de segurança nacional", disse Ishiba em coletiva de imprensa, aludindo à justificativa de Washington para bloquear a operação.