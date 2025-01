Grande tempestade de inverno causa estragos no leste dos EUA

Uma grande tempestade de inverno trouxe fortes nevascas e chuvas congelantes para grandes áreas do leste dos Estados Unidos nesta segunda-feira (6), interrompendo as viagens e o trabalho de milhões de americanos, do Vale do Ohio à capital Washington.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu até 30 centímetros de neve em Washington, onde o Congresso se prepara para avançar com a certificação da vitória eleitoral do republicano Donald Trump, quatro anos depois de os seus apoiadores terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos para tentar anular sua derrota em 2020.

O presidente da Câmara de Representantes, Mike Johnson, pediu "participação total" na sessão conjunta do Congresso, independentemente das condições climáticas. A reunião dos legisladores está marcada para esta segunda-feira, às 13h00 (15h00 no horário de Brasília).

As casas coloridas e as ruas arborizadas da capital já estavam cobertas de branco na madrugada desta segunda-feira, enquanto os moradores caminhavam pela neve em uma cidade que raramente enfrenta condições tão invernais.

"A neve virou gelo em todo o estado, causando cortes de energia e condições de estradas mais perigosas. As equipes de transporte estão trabalhando arduamente para liberar as estradas para as equipes de serviços públicos e as viagens de emergência", alertou o governador do Kentucky, Andy Beshear, pedindo aos moradores que ficassem em casa.

Um vídeo publicado pelo Weather Channel no domingo mostrou carros derrapando em estradas cobertas de gelo e caminhões batendo em barreiras à beira de uma estrada no Kansas.

O NWS alertou que as tempestades também podem afetar estados do sudeste, com possibilidade de granizo e tornados, e que acúmulos de até 1,3 centímetro de gelo em algumas áreas, assim como danos generalizados às árvores por fortes rajadas de vento, podem causar "quedas de energia prolongadas".