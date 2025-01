Governo do México anuncia criação de montadora público-privada de carros elétricos

O governo de México anunciou nesta segunda-feira (6) a criação de uma montadora de carros elétricos de baixo custo que contará com capital público e privado.

O responsável da nova empresa acrescentou que serão produzidos três modelos distintos com um preço de 90.000 a 150.000 pesos (de R$ 26.800 a R$ 45.200), e que o governo está avaliando onde poderá ser construída a fábrica.

Capuano disse que os veículos elétricos atualmente comercializados no país, de diferentes marcas, "são caros e não estão ao alcance das famílias mexicanas".

O governo espera que o primeiro modelo esteja pronto para a abertura da Copa do Mundo de futebol de 2026, prevista para 11 de junho no Estádio Azteca da Cidade do México.