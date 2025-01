Exército israelense pede a moradores das Colinas de Golã que entreguem armas

O Exército israelense realizou uma incursão nas Colinas de Golã e ordenou aos habitantes do território sírio, amplamente anexado por Israel, que entregassem suas armas, informou à AFP o prefeito de uma das localidades da região, que se reuniu com militares israelenses.

Na última reunião com o Exército israelense, realizada no domingo, "dissemos a eles que não tínhamos mais armas e que, se as tivéssemos, as entregaríamos ao governo sírio", afirmou.

Yabata al Jashab está localizada na zona de distensão estabelecida pela ONU, onde estão destacados os capacetes azuis. Atualmente, patrulhas israelenses circulam ocasionalmente pela localidade.

Na cidade vizinha de Baaz, assim chamada em homenagem ao partido que governou a Síria por mais de 60 anos, tanques israelenses foram posicionados no centro da localidade, conforme constatado por um jornalista da AFP.