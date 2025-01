Ex-presidente francês Sarkozy é julgado por financiamento ilegal de campanha

Vestido com um terno azul marinho, o ex-presidente conservador (2007-2012) chegou ao tribunal pouco antes das 12h30 locais, sob os flashes de dezenas de câmeras, antes de entrar no lotado tribunal, onde o caso será examinado durante quatro meses.

O julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, acusado de ter recebido dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi para financiar uma das suas campanhas eleitorais, começou nesta segunda-feira(6) em Paris.

A carreira política de Sarkozy tem sido marcada por várias disputas legais desde que perdeu as eleições presidenciais de 2012, mas ele continua sendo uma figura influente e reúne-se regularmente com o presidente Emmanuel Macron.

O ambicioso e ativo homem de 69 anos foi condenado em dois casos, acusado em outro e é investigado em outros dois.

Seu novo julgamento começa semanas após o mais alto tribunal francês ter rejeitado seu recurso contra uma pena de prisão de um ano por tráfico de influência, que deverá cumprir usando uma tornozeleira eletrônica durante um ano.

No julgamento, serão apresentadas provas que sugerem que o direitista, juntamente com outros 12 corréus, conspiraram para obter dinheiro de Gaddafi para financiar sua campanha de 2007. Todos negam as acusações.