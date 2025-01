Confira a lista dos vencedores da 82ª edição do Globo de Ouro

Esses são os vencedores da 82ª edição do Globo de Ouro, que ocorreu no domingo no Hotel Bervely Hilton, na Califórnia.

Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz de Drama pelo filme "Ainda Estou Aqui", enquanto o musical "Emilia Pérez" liderou a premiação que homenageia o melhor do cinema e da televisão com quatro prêmios, incluindo o de Melhor Filme de Comédia ou Musical.