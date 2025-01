Biden proíbe novas explorações de petróleo e gás em enorme área marítima

O presidente dos EUA, Joe Biden, proibiu, nesta segunda-feira (6), novas explorações de petróleo e gás em uma enorme área marítima, semanas antes de Donald Trump se tornar seu sucessor. O novo presidente americano é a favor do aumento da produção de combustíveis fósseis.

A proibição engloba toda a costa do Atlântico e do leste do Golfo do México, o litoral do Pacífico em frente à Califórnia, Oregon e Washington, assim como uma parte do Mar de Bering, no Alasca, indicou um comunicado da Casa Branca.