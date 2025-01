Roma vence Lazio em clássico e ganha fôlego no Campeonato Italiano

A Roma, uma das grandes decepções da primeira parte da temporada, começou 2025 com uma vitória sobre a rival Lazio por 2 a 0 neste domingo (5), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano

Com a derrota, a Lazio segue cinco pontos atrás do terceiro colocado, a Inter de Milão, que não jogou neste fim de semana porque vai disputar a Supercopa da Itália na Arábia Saudita, onde enfrentará o Milan na final nesta segunda-feira.

O capitão da Roma, Lorenzo Pellegrini, um dos mais criticado pelos torcedores 'giallorossi', abriu o placar aos 10 minutos acertando belo chute no ângulo.

Aos 18, o belga Alexis Saelemaekers fez o segundo e a Lazio, que inclusive terminou com dez jogadores em campo pela expulsão do argentino Taty Castellanos (90'+5), não conseguiu reagir para evitar a derrota.

Apesar da vitória, a sexta na temporada, a Roma continua longe do topo da tabela. O time termina o primeiro turno do campeonato a 21 pontos do líder Napoli, que no sábado bateu a Fiorentina por 3 a 0.