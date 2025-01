Reino Unido: neve e chuva fortes causam transtornos em aeroportos e rodovias

A forte neve e a chuva congelante provocaram transtornos generalizados em todo o Reino Unido, com vários aeroportos importantes forçados a suspender voos e muitas estradas importantes no norte da Inglaterra ficando inacessíveis. Com o tempo previsto para permanecer rigoroso neste domingo, há preocupações de que muitas comunidades rurais possam ficar isoladas.

A National Grid, que supervisiona a rede elétrica do país, disse que tem trabalhado para restaurar a energia após cortes em todo o Reino Unido. O mapa ao vivo da empresa mostra interrupção de energia em Birmingham, no centro da Inglaterra, em Bristol, no oeste, e em Cardiff, no País de Gales.