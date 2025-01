Grande tempestade de inverno passa pelos EUA com neve e ventos

Os Estados Unidos estão se preparando para uma grande tempestade de inverno neste domingo (5), com as autoridades alertando para a possibilidade de neve pesada e nevascas no Meio-Oeste, o que paralisará o transporte e outras atividades em temperaturas congelantes.

Mas a última previsão do NWS sugeria que o pior ainda estava por vir, com “fortes nevascas e rajadas de vento superiores a 64 km/h” previstas para o estado.

À medida que a tempestade se desenvolve na segunda-feira, “a neve reduzirá significativamente a visibilidade e a quantidade de neve excederá 38 centímetros”, a maior queda de neve em uma década. O órgão advertiu que isso “tornará as viagens extremamente perigosas e as estradas intransitáveis”.

O NWS prevê uma forte nevasca de 20 a 35 centímetros do nordeste do Missouri até o centro das Montanhas Apalaches.

As áreas ao redor de Washington podem receber até 25 cm de neve durante a noite deste domingo para segunda-feira, com probabilidade de “acúmulos significativos, viagens perigosas e fechamento” de estradas, de acordo com o The Washington Post.