Entenda o que é o HPMV, vírus que tem se espalhado na China

Denominado de metapneumovírus humano, patógeno respiratório tem crescido junto a outros vírus no país asiático; crianças são as principais afetadas

Desde o último mês de dezembro, a temporada de doenças respiratórias está aberta na China. Junto à chegada do inverno, diversos patógenos têm crescido no país asiático, entre eles, o metapneumovírus (hMPV).

Mais comum entre adultos e pessoas idosas com sistema imunológico fragilizado, o alerta levantado sobre o vírus no país asiático tem sido motivado pelo aumento de casos entre crianças até 14 anos. De acordo com o portal local China Daily, o incremento tem sido monitorado por autoridade de saúde no país, mas ainda segue sem explicação.

Em entrevista coletiva concedida no último 27 de dezembro, o chefe do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis da China, Kan Biao, afirmou que infecções por gripe, rinovírus, metapneumovírus humano e pneumonia por micoplasma têm sido as mais recorrentes nos hospitais do país durante essa transição de ano.

Doença ainda não tem vacina disponível

A principal diferenciação do hMPV para estas outras doenças está na prevenção, já que diferente de demais doenças respiratórias como a gripe, ainda não possui vacina disponível.