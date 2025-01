Aliado de Maduro é confirmado como presidente do Parlamento na Venezuela

O poderoso líder chavista Jorge Rodríguez, do círculo mais próximo do presidente Nicolás Maduro, foi confirmado neste domingo como presidente do Parlamento venezuelano, cinco dias antes da posse de Maduro para um novo mandato.

Rodríguez, 59, foi confirmado como presidente da Assembleia Nacional (AN, unicameral), no início do ano legislativo 2025-2026, último dos cinco do período dos atuais parlamentares, em que estará sobre a mesa uma reforma da Constituição proposta por Maduro.