Último adeus à Jimmy Carter terá seis dias de homenagens nos Estados Unidos

Alex WROBLEWSKI com Chris LEFKOW e Antoine BOYER em Washington

Alex WROBLEWSKI com Chris LEFKOW e Antoine BOYER em Washington Autor

Autor Alex WROBLEWSKI com Chris LEFKOW e Antoine BOYER em Washington

Os Estados Unidos se despedirão do ex-presidente Jimmy Carter neste sábado (4) com seis dias de cerimônias fúnebres, terminando com um funeral de Estado em Washington e o sepultamento em seu estado natal, a Geórgia.

As bandeiras estão hasteadas a meio mastro em todo o país desde que Carter morreu em 29 de dezembro, aos 100 anos de idade, em Plains, no estado da Geórgia (sul).