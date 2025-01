Opositor venezuelano González Urrutia se reúne com Javier Milei em Buenos Aires

O diplomata de 75 anos saudou os manifestantes da sacada da Casa Rosada (sede do governo), de frente para a Plaza de Mayo, com sua esposa Mercedes e acompanhado por Milei, sua irmã e secretária da presidência, Karina Milei, e o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein.

O opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições da Venezuela, reuniu-se com o presidente argentino Javier Milei neste sábado (4) em Buenos Aires, onde foi ovacionado por centenas de venezuelanos, poucos dias antes da contestada posse de Nicolás Maduro em Caracas.

"Um dos momentos mais emocionantes que já vivi! Venezuelanos, também nos encontraremos nas ruas de nosso amado país", escreveu ele na rede X, publicando um vídeo que mostrava a ovação de centenas de pessoas com bandeiras e cartazes como 'Venezuela, você não está sozinha' e cantando 'Liberdade, liberdade!'.

González Urrutia chegou à capital argentina sob grande sigilo na noite de sexta-feira, vindo de Madri, onde está exilado desde setembro, para iniciar um giro que também o levará ao Uruguai no sábado, ao Panamá na quarta-feira e à República Dominicana na quinta-feira.

Luis Soto, um estudante venezuelano de 27 anos que emigrou para a Argentina há mais de seis anos carregava um cartaz com o slogan "Faça o que for necessário, presidente".

Na tarde deste sábado, González Urrutia se reunirá com o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e o ministro das Relações Exteriores Omar Paganini em Montevidéu.

O opositor disse que tomará posse como presidente da Venezuela em 10 de janeiro, no lugar de Maduro.

Mas a relação entre Milei e Maduro já era complicada, com inúmeras trocas de insultos, e finalmente se rompeu com o não reconhecimento da Argentina aos resultados das eleições na Venezuela.

A visita à Argentina ocorre em meio ao aumento da tensão entre Caracas e Buenos Aires devido à prisão na Venezuela do gendarme argentino Nahuel Gallo, acusado de "terrorismo", o que levou Buenos Aires a apresentar queixas ao Tribunal Penal Internacional (TPI) e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Além disso, desde março, a embaixada argentina em Caracas - que foi assumida pelo Brasil após o rompimento das relações - tem abrigado seis colaboradores de Machado, também acusados de "terrorismo".

Um deles renunciou ao asilo em dezembro e se entregou às autoridades. Os outros cinco estão aguardando salvo-conduto para deixar o país.

Em um vídeo em seu Instagram gravado horas antes de seu encontro com Milei, González Urrutia detalhou que abordaria com ele a questão dos solicitantes de asilo na embaixada. "Essa é e será nossa preocupação em todas as conversas que teremos aqui em Buenos Aires", afirmou.