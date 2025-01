Messi, Bono, 'Magic' Johnson e Soros recebem maior honraria civil dos EUA

A honraria máxima foi entregue na Casa Branca, em cerimônia da qual Messi não participou por motivos de agenda. Em carta enviada por meio do seu clube, Inter Miami, o jogador disse que se sente "profundamente honrado" pelo reconhecimento, e que espera se reunir com Biden em um futuro próximo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entregou neste sábado a Medalha Presidencial da Liberdade a 19 homenageados, entre eles o cantor e ativista Bono, o ex-jogador de basquete “Magic” Johnson e o astro do futebol Lionel Messi.

Outros homenageados foram o chef espanhol José Andrés, fundador da ONG World Central Kitchen; Jane Goodall, importante voz ambientalista; e figuras do mundo do espetáculo, como a editora da revista Vogue, Anna Wintour, os atores Denzel Washington e Michael J.Fox e o estilista Ralph Lauren.

Com perfil mais político, Biden condecorou Hilary Clinton, por ter "feito história, muitas vezes ao longo de décadas, no serviço público”. Outro homenageado foi o milionário e filantropo George Soros, cujo prêmio foi recebido por seu filho Alexander. A título póstumo, Biden concedeu a medalha a Robert F. Kennedy, ex-procurador-geral dos Estados Unidos.

As escolhas de Biden ilustram seu desejo de deixar uma última marca antes de entregar o cargo. Na última quinta-feira, ele concedeu a Medalha Presidencial do Cidadão a Liz Cheney, ex-congressista republicana de Wyoming que fez parte do comitê da Câmara dos Representantes que investigou a invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio americano.