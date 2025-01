Bombardeios israelenses deixam pelo menos 19 mortos, segundo Defesa Civil de Gaza

Imagens filmadas pela AFP no bairro de Shejaiya, no leste da Cidade de Gaza, mostram moradores fazendo buscas entre os escombros ainda fumegantes e cadáveres alinhados no chão, cobertos por lençóis brancos.

Mahmud Basal acusou o Exército israelense de atacá-los "deliberadamente" para "prejudicar a cadeia humanitária e aumentar o sofrimento" da população de Gaza, acusações às quais as forças israelenses ainda não responderam.

A Defesa Civil de Gaza anunciou que cinco agentes de segurança, que acompanhavam comboios de ajuda humanitária, foram mortos em um bombardeio israelense quando seu carro estava a caminho de Khan Yunis, no sul do estreito território palestino.

Os socorristas locais também anunciaram a morte de três membros da mesma família, incluindo uma criança, no bombardeio de sua casa em Khan Yunis.

O conflito em Gaza começou após o ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que matou 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.600 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.