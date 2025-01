Na Coreia do Sul, após 6 horas, fracassa tentativa de prisão de presidente afastado

A agência anticorrupção da Coreia do Sul desistiu de prender o presidente afastado do país, Yoon Suk Yeol, após seis horas de cerco à residência oficial. Homens do serviço secreto a serviço de Yoon bloquearam a entrada de agentes que cumpririam o mandado de prisão.

O presidente afastado tem desafiado a polícia há várias semanas e não sai da residência oficial desde o dia 12, quando fez um pronunciamento na televisão em que afirmou que lutaria para não ser tirado do cargo.