Ministros da França e Alemanha visitam Síria em plena transição de autoridade

Os chefes da diplomacia francesa e alemã vão se reunir nesta sexta-feira(3) em Damasco com o líder sírio Ahmad al Sharaa, na primeira visita de alto escalão das grandes potências ocidentais às novas autoridades sírias.

"Juntas, França e Alemanha estão ao lado do povo sírio, em toda sua diversidade", escreveu nesta sexta-feira o ministro francês das Relações Exteriores na rede social X.

Os dois ministros têm uma reunião com o novo dirigente sírio Ahmad al Sharaa, líder do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), à frente da coligação que derrubou o governo do presidente Bashar al Assad em 8 de dezembro.

"A minha viagem de hoje, juntamente com o meu homólogo francês e em nome da UE, é um sinal claro para os sírios: um novo começo político entre a Europa e a Síria, entre a Alemanha e a Síria, é possível", declarou Baerbock.

"Com as mãos estendidas, mas também com claras expectativas nos novos líderes, viajamos hoje a Damasco", acrescentou.