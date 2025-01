Milan vence Juventus (2-1) e vai enfrentar Inter na final da Supercopa da Itália

O fenômeno turco Kenan Yildiz, titular no último momento, colocou a Juventus em vantagem aos 21 minutos, com um chute seco que surpreendeu o goleiro francês Mike Maignan.

Mas o Milan, que estreou seu novo treinador Sérgio Conceição, substituindo o também português Paulo Fonseca no comando da equipe, mostrou uma imagem muito diferente no segundo tempo.

A equipe 'rossonera' empatou com um pênalti aos 71 minutos, por meio do americano Christian Pulisic, e a vitória veio com um gol contra de Federico Gatti, que enganou involuntariamente o próprio goleiro, que estava muito adiantado (75').

Na final de segunda-feira haverá, portanto, um 'Derby della Madonnina', já que a Inter de Milão se classificou na quinta-feira com uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na primeira semifinal, graças a dois gols do holandês Denzel Dumfries.

O Milan participa desta Supercopa da Itália como atual vice-campeão da Serie A, embora na atual edição do Campeonato Italiano esteja numa situação delicada, na oitava posição.