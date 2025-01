Governo chileno desiste de comprar casa de Salvador Allende após críticas da oposição

"Devido à atual estrutura de copropriedade da comunidade de herdeiros do ex-presidente Allende, determinou-se que não é possível concretizar a aquisição da residência do ex-mandatário", anunciou em comunicado o Ministério de Bens Nacionais.

O governo do Chile, que pretendia comprar a casa do ex-presidente socialista Salvador Allende para transformá-la em museu, desistiu nesta sexta-feira (3) de sua aquisição após críticas da oposição de direita, que questionou o fato de a residência pertencer a uma ministra de Estado.

Em 31 de dezembro, o governo havia anunciado a compra da casa de Allende e de outra do ex-presidente Patricio Aylwin (1990-1994) para transformá-las em museus.

"A vida e a obra dos presidentes democráticos são parte do patrimônio do país e é papel do Estado conservar e difundir o seu legado", assinalou o governo chileno nesse dia.

Contudo, após a imprensa chilena informar que o imóvel pertencia também à ministra Fernández, a oposição de direita questionou sua compra.