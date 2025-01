FBI investiga ataque em Nova Orleans como ato de terrorismo

Ao menos 15 morreram após veículo avançar sobre multidão na Bourbon Street, rua turística com bares e clubes noturnos. Condutor do carro morreu em confronto com policiais.O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na noite desta quarta-feira (01/01), que o autor do ataque que matou ao menos 15 pessoas em Nova Orleans foi inspirado pela organização terrorista "Estado Islâmico" (EI), citando informações do FBI. O suspeito postou vídeos horas antes do ataque, nos quais afirmava estar agindo "inspirado" pelo Estado Islâmico, disse o presidente. O FBI identificou o suspeito como Shamsud-Din Jabbar, um ex-militar de 42 anos que mora no Texas e que serviu no Afeganistão. Ele era corretor de imóveis em Houston e fora especialista em informática nas Forças Armadas por 10 anos. Uma bandeira do grupo terrorista EI foi encontrada em seu carro. O homem vestia roupas militares e carregava uma pistola e um fuzil. Ele também estava carregando um possível dispositivo explosivo improvisado. O FBI está investigando o incidente como um "ato de terrorismo". O suspeito foi morto durante um tiroteio com a polícia. Busca por possíveis cúmplices O FBI também disse que não acredita que o agressor de Nova Orleans tenha sido "o único responsável" pelo ataque, indicando que seus cúmplices ainda podem estar foragidos. Eles pediram a ajuda do público para localizar outros suspeitos. Joe Biden ligou para o prefeito de Nova Orleans para oferecer "total apoio federal" após o ataque, que a Casa Branca chamou de "horrível". Em uma coletiva de imprensa em Camp David, Biden ofereceu suas condolências às vítimas e suas famílias, dizendo: "A todas as famílias dos que foram mortos, a todos os que ficaram feridos, a todas as pessoas de Nova Orleans que estão de luto, quero que saibam que estou de luto com vocês". Com a polícia continuando a procurar possíveis co-conspiradores, Biden disse que as autoridades estavam investigando se há conexão do ocorrido em Nova Orleans com a explosão de um Tesla Cybertruck em Las Vegas também na noite de quarta-feira. Como ataque ocorreu Quinze pessoas morreram e ao menos 35 ficaram feridas após um homem dirigir uma caminhonete contra uma multidão em Nova Orleans, no estado de Luisiana, no amanhecer desta quarta-feira. Em seguida, o motorista deixou o veículo com uma arma e começou a trocar tiros com policiais. O ataque ocorreu às 3h15 (horário local, 6h15 de Brasília) na Bourbon Street e na Canal Street, ruas turísticas com bares e clubes noturnos no French Quarter, popular destino para celebrações de Ano Novo. A chefe da polícia local, Anne Kirkpatrick, afirmou que o suspeito tentou "atropelar o maior número possível de pessoas que conseguisse" e que feriu dois policiais. Ambos estão com quadro de saúde estável. Ataques fatais com veículos se repetem O ataque em Nova Orleans é o último de uma série de agressões com veículos que se repetem nos últimos anos, muitos com motivações políticas. Em dezembro de 2024, por exemplo, um homem matou cinco e deixou 200 feridos após avançar em um mercado de Natal na Alemanha. Na China, em novembro, um motoristra atropelou um grupo de pessoas que se exercitavam em um complexo esportivo, deixando 35 mortos. Em junho de 2021, no Canadá, quatro pessoas de uma família muçulmana foram atropeladas e assassinadas no que foi considerado pelas autoridades "um ataque terrorista motivado pelo ódio". Outras duas tragédias deste tipo aconteceram nos Estados Unidos em 2017. Em outubro, um homem matou oito pessoas em Nova York, em um ataque reivindicado pelo Estado Islâmico. Em Charlottesvile, um supremacista branco intencionamento dirigiu contra manifestantes, matando uma mulher. bl/gq (AFP, AP, Reuters)