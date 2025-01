Explosão diante de hotel de Trump mata um em Las Vegas

Autoridades investigam se detonação em uma picape da Tesla em frente ao Trump International Hotel foi um ato terrorista. Motorista do veículo morreu, e sete ficaram feridos.As autoridades americanas investigam a explosão, nesta quarta-feira (01/01), de um veículo em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, como um possível ato terrorista. Na explosão, ocorrida às 8h40 (horário local), o motorista do veículo morreu e sete pessoas ficaram feridas. O veículo em questão, um Tesla Cybertruck, tinha estacionado na área de manobrista do hotel e explodiu imediatamente, sem que a causa fosse ainda conhecida. Uma fonte citada pela emissora ABC News indicou que o veículo trazia em seu interior "uma carga de morteiros tipo fogos de artifício". Os investigadores agora estão se concentrando em determinar se o motorista pretendia causar uma explosão e o possível motivo. Segundo oficiais ouvidos pela agência de notícias Associated Press, o motorista que morreu no incidente era um militar da ativa do exército americano, que servia em uma base de forças especiais no estado da Carolina do Norte. Até que a causa da explosão seja determinada, as autoridades consideram-na um possível ato terrorista. A explosão ocorreu horas após um homem ter matado ao menos 15 pessoas e ferido dezenas em um ataque em Nova Orleans, ao atropelar com seu veículo uma multidão que celebrava o Ano Novo. Musk fala em "bomba ou pirotecnia de alto calibre" O Cybertruck é uma picape elétrica com uma carroceria de aço inoxidável construída pela fabricante de carros elétricos americana Tesla, cujo proprietário é Elon Musk. O bilionário da tecnologia, que também é proprietário da plataforma de internet X, é considerado um conselheiro próximo do presidente eleito Donald Trump. Musk, afirmou nesta quarta-feira que a explosão do Cybertruck em Las Vegas foi causada por uma bomba ou pirotecnia de alto calibre. "Confirmamos que a explosão foi causada por pirotecnia de alto calibre e/ou por uma bomba transportada no porta-malas do Cybertruck alugado", disse ele em mensagem em sua rede social, X. Musk garantiu que a explosão "não está relacionada com o veículo em si" e que "toda a telemetria do veículo estava normal no momento da explosão". "Parece provável que seja um ato de terrorismo", disse. md (EFE, DPA)