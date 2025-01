Artur Jorge não é mais técnico do Botafogo

Em sua primeira experiência fora de Portugal, Artur Jorge foi contratado pelo Botafogo após se destacar no comando do time de sua cidade, o Sporting de Braga, onde desempenhou a maior parte de sua carreira como jogador até pendurar as chuteiras em 2005.

Artur Jorge chegou ao clube carioca para substituir Tiago Nunes, que foi demitido após o fraco desempenho do alvinegro no Campeonato Carioca e nas fases prévias da Libertadores.

A bem-sucedida campanha do técnico português no alvinegro carioca, com quem tinha contrato até o fim de 2025, despertou o interesse de várias equipes, mas, segundo a imprensa brasileira, ele já está acertado com o Al Rayyan do Catar.

